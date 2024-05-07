07 Mayıs 2024, Salı
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Ankara’da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan’ın programında ne var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Başkan Erdoğan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed ile görüşecek. CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları gerçekleştirilecek. Ankara gündeminin detaylarını A Haber editörü Arzu Fidanverdi anlattı.