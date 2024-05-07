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İşgalci İsrail askeri Refah’ta! Gazze’ye giden tek yol kapandı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 07.05.2024 10:53
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün katliamcı mensupları dün gece Refah’a yönelik başlatılan saldırıların ardından bu gece Refah Sınır Kapısı’nı işgal etti. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınında güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan ile A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
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