İşgalci İsrail askeri Refah’ta! Gazze’ye giden tek yol kapandı

İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün katliamcı mensupları dün gece Refah’a yönelik başlatılan saldırıların ardından bu gece Refah Sınır Kapısı’nı işgal etti. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınında güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan ile A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.

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