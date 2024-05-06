06 Mayıs 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Kabine'nin ardından önemli açıklamalar! Öğretmen adaylarına müjde: Takvim yarın açıklanacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan, “Hamas’ın ateşkesi açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalı. Tüm batılı aktörleri, İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum.” dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan öğretmenler için beklenen atama müjdesini de verdi. Atama takviminin yarın açıklanacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Atama bekleyen öğretmen adaylarının durumunu da mütaala ettik. Son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarını bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını paylaşacaktır" dedi.