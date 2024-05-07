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Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu 363 torbacı yakalandı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 07.05.2024 09:09
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde düzenlenen Narkoçelik-15 Operasyonları'nda 363 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.
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