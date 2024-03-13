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3 ayrı organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 08:29
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı..
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3 ayrı organize suç örgütü çökertildi!
3 ayrı organize suç örgütü çökertildi!
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