30 Haziran 2022, Perşembe
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29 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." İfadelerine yer verdi.