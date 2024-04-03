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29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı kamerada!

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Giriş: 03.04.2024 18:56
Güncelleme:03.04.2024 19:02
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangının çıkış görüntülerini paylaştı. İşte o kan donduran anlar...
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