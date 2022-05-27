27 Mayıs 2022, Cuma
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27 Mayıs 1960 Derbesi'nin 62'nci yıl dönümü
Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin 62'nci yıl dönümü. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in kullandığı araçlar, memleketi Aydın’daki müzede sergileniyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu aktardı.