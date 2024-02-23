23 Şubat 2024, Cuma
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23 Şubat 1944 büyük Çeçen sürgününün yıl dönümü | ANALİZ
Takvimler 23 Şubat 1944'ü gösterdiğinde insanlık tarihinin belki de en acımamız savaş suçlarından biri Kafkaslar'da işleniyordu. Rus diktatör Josef Stalin'in emri ile 700 bin Çeçen İnguş halkı sürgüne gönderildi. Çeçenler, çocuk, kadın, yaşlı ayırt edilmeksizin hayvan taşımak için kullanılan trenlere bindirilmişti. Kaçmak isteyenlerse kurşuna diziliyordu. Detaylar o katliam gibi sürgünün yıl dönümünde araştırma planlama servimizin hazırladığı analiz haberimizde…