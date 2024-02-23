23 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 23 Şubat 1944 büyük Çeçen sürgününün yıl dönümü | ANALİZ

23 Şubat 1944 büyük Çeçen sürgününün yıl dönümü | ANALİZ

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2024 12:58
Takvimler 23 Şubat 1944'ü gösterdiğinde insanlık tarihinin belki de en acımamız savaş suçlarından biri Kafkaslar'da işleniyordu. Rus diktatör Josef Stalin'in emri ile 700 bin Çeçen İnguş halkı sürgüne gönderildi. Çeçenler, çocuk, kadın, yaşlı ayırt edilmeksizin hayvan taşımak için kullanılan trenlere bindirilmişti. Kaçmak isteyenlerse kurşuna diziliyordu. Detaylar o katliam gibi sürgünün yıl dönümünde araştırma planlama servimizin hazırladığı analiz haberimizde…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çeçen sürgününün yıl dönümü
Çeçen sürgününün yıl dönümü
Bakan Tunç’tan Can Atalay kararına ilişkin yorum
Bakan Tunç'tan "Can Atalay" kararına ilişkin yorum
İstifa eden İYİ Partililer neden CHP’de?
İstifa eden İYİ Partililer neden CHP’de?
Gönderirim ben bunları memleketine
"Gönderirim ben bunları memleketine"
Kesin adaylar 3 Mart’ta açıklanacak
Kesin adaylar 3 Mart'ta açıklanacak
Atama kararları Resmi Gazete’de!
Atama kararları Resmi Gazete’de!
Türkiye – Mısır ilişkilerinde yeni sayfa
Türkiye – Mısır ilişkilerinde yeni sayfa
46 ilde torbacılara operasyon
46 ilde torbacılara operasyon
Uzmanlar Bursa’da yeni ve diri fay hattı keşfetti!
Uzmanlar Bursa’da yeni ve diri fay hattı keşfetti!
Murat Kurum Ortaköy’de coşkuyla karşılandı!
Murat Kurum Ortaköy'de coşkuyla karşılandı!
Başkan Erdoğan keman çalan genci dinledi!
Başkan Erdoğan keman çalan genci dinledi!
KAAN göklerde Yunan medyası şaşkın!
KAAN göklerde Yunan medyası şaşkın!
Daha Fazla Video Göster