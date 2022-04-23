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23 günde 243 terörist öldürüldü | Suriye, Kuzey Irak ve yurt içinde terörle mücadele hız kesmiyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 23.04.2022 16:54
İşte TSK’nın vurduğu Tel Rıfat! Mehmetçiğin operasyonunda 50 terörist öldürüldü. Toplamda 23 günde Suriye’de 151 terörist öldürüldü. MSB: şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak açıklamasını yaptı. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber İstanbul-Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak ve Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş değerlendirdi.
23 günde 243 terörist öldürüldü
23 günde 243 terörist öldürüldü
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