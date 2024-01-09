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2024’te Türkiye’yi dış politikada ne bekliyor? | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 08:52
Büyük güç rekabetlerinin yaşandığı belirsizliklerin had safhaya ulaştığı ve bölgesel çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemi yaşıyor insanlık. İşte böylesine zorlu bir süreçte, dış politikada çok boyutlu ve çok yönlü bir diplomasi yürüten Türkiye ise daha adil bir küresel düzenin kurulması için çabalıyor. Detaylar Türkiye'nin dış politikadaki 2024 vizyonunu mercek altına aldığımız analiz haberimizde...
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