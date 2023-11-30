2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor? A Haber'de değerlendirildi

Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için komisyon görüşmesi önümüzdeki hafta planlanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber’de asgari ücret zammına ve masada yer alacak senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda masadaki rakamlar neler? İşte detaylar...