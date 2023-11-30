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2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor? A Haber'de değerlendirildi

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Giriş: 30.11.2023 22:23
Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için komisyon görüşmesi önümüzdeki hafta planlanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber’de asgari ücret zammına ve masada yer alacak senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda masadaki rakamlar neler? İşte detaylar...
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
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