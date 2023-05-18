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2. turda oylar nasıl kullanılacak?

A Haber
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Giriş: 18.05.2023 14:22
Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulası nasıl olacak? Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda nasıl oy kullanılacak? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan detayları aktardı.
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