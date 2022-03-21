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1915 Çanakkale Köprüsü ile ring tamamlandı! İki kıta arası artık 6 dakika

A Haber
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Giriş: 21.03.2022 10:33
Türkiye'nin sanayi üretimiyle ticaretinin büyük kısmının gerçekleştirildiği Marmara Bölgesi'nde başlatılan, kamuoyunda bilinen adıyla "Marmara Otoyol Ringi" projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle tamamlandı. Öte yandan Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alıyor. Köprüye yoğun ilgi gösteriliyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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