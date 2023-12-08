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191 suç örgütü çökertildi

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 17:48
İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, son 6 ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarla suç örgütlerini etkisiz hale getirdi, elebaşlarını yakaladı. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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191 suç örgütü çökertildi
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