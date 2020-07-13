15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’nda darbeye direnişten yeni görüntüler!

15 Temmuz’un 4. yıl dönümünde hain darbe girişimine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O geceye ait yeni görüntülerin adresi ise Atatürk Havalimanı. Asker kılığına girmiş FETÖ’cüler ablukaya aldıkları havalimanında sadece orada toplanan vatandaşların değil Türk Hava Yolları personelinin de direnişiyle karşılaştı. Kargo işçilerinin darbecilere direniş anları kameralara yansıdı. İşte 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’nda yaşananlar…

15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde hain darbe girişimine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O geceye ait yeni görüntülerin adresi ise Atatürk Havalimanı. Asker kılığına girmiş FETÖ'cüler ablukaya aldıkları havalimanında sadece orada toplanan vatandaşların değil Türk Hava Yolları personelinin de direnişiyle karşılaştı. Kargo işçilerinin darbecilere direniş anları kameralara yansıdı.