Hain darbe girişimi 15 Temmuz’u unutmuyor ve unutturmuyoruz.. O gecenin kahramanlarından biri de Erhan Dural... Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki asker üniforması giymiş teröristlerin darbe girişimi sırasında Ankara’daydı Erhan Dural. Haber alır almaz kardeşleriyle çıktı sokağa Genelkurmay Başkanlığı’na gitti. Ve orada şehit oldu. Baba Kazım Dural ise “Hala inanmıyorum oğlum bir gün gelir, döner diye düşünebiliyorum. Bir gün kapıyı çalar gelir diye bekliyorum.” diyor. İşte o kahramanın hikayesi....

Hain darbe girişimi 15 Temmuz'u unutmuyor ve unutturmuyoruz.. O gecenin kahramanlarından biri de Erhan Dural... Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki asker üniforması giymiş teröristlerin darbe girişimi sırasında Ankara'daydı Erhan Dural. Haber alır almaz kardeşleriyle çıktı sokağa Genelkurmay Başkanlığı'na gitti. Ve orada şehit oldu. Baba Kazım Dural ise "Hala inanmıyorum oğlum bir gün gelir, döner diye düşünebiliyorum. Bir gün kapıyı çalar gelir diye bekliyorum." diyor. İşte o kahramanın hikayesi....