12 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kapıyı çalar gelir diye bekliyorum

Kapıyı çalar gelir diye bekliyorum

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2020 12:59
Güncelleme:12.07.2020 13:03
Hain darbe girişimi 15 Temmuz’u unutmuyor ve unutturmuyoruz.. O gecenin kahramanlarından biri de Erhan Dural... Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki asker üniforması giymiş teröristlerin darbe girişimi sırasında Ankara’daydı Erhan Dural. Haber alır almaz kardeşleriyle çıktı sokağa Genelkurmay Başkanlığı’na gitti. Ve orada şehit oldu. Baba Kazım Dural ise “Hala inanmıyorum oğlum bir gün gelir, döner diye düşünebiliyorum. Bir gün kapıyı çalar gelir diye bekliyorum.” diyor. İşte o kahramanın hikayesi....

Hain darbe girişimi 15 Temmuz'u unutmuyor ve unutturmuyoruz.. O gecenin kahramanlarından biri de Erhan Dural... Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki asker üniforması giymiş teröristlerin darbe girişimi sırasında Ankara'daydı Erhan Dural. Haber alır almaz kardeşleriyle çıktı sokağa Genelkurmay Başkanlığı'na gitti. Ve orada şehit oldu. Baba Kazım Dural ise "Hala inanmıyorum oğlum bir gün gelir, döner diye düşünebiliyorum. Bir gün kapıyı çalar gelir diye bekliyorum." diyor. İşte o kahramanın hikayesi....

15 Temmuz gecesi destan yazdılar! İşte kahraman şehitlerimiz 15 TEMMUZ GECESİ DESTAN YAZDILAR! İŞTE KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ
ANALİZ - FETÖ, 15 Temmuz 2016ya kadar hangi cinayetleri işledi? ANALİZ - FETÖ, 15 TEMMUZ 2016'YA KADAR HANGİ CİNAYETLERİ İŞLEDİ?

Kapıyı çalar gelir diye bekliyorum
Kapıyı çalar gelir diye bekliyorum
Direniş ve diriliş ruhu “Kazan”
Direniş ve diriliş ruhu “Kazan”
15 Temmuz gecesi Özel Harekat'ta neler yaşandı?
15 Temmuz gecesi Özel Harekat'ta neler yaşandı?
İşte Hafter’in kullanım kılavuzu! Böyle kula oldu
İşte Hafter’in kullanım kılavuzu! Böyle kula oldu
MSB: Tüm inleri başlarına yıkılacak
MSB: Tüm inleri başlarına yıkılacak
NATO nedir ne değildir?
NATO nedir ne değildir?
CHP eski İzmir İl Başkanı Karataş: CHP en olumsuz kurultayını yapacak
CHP eski İzmir İl Başkanı Karataş: CHP en olumsuz kurultayını yapacak
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması
Türk silahları dünyaca ünlü oyunda sahne alacak!
Türk silahları dünyaca ünlü oyunda sahne alacak!
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Ayasofya sessizliği
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Ayasofya sessizliği
Bahçeli'de Orhan Pamuk'a sert tepki
Bahçeli'de Orhan Pamuk'a sert tepki
Başkan Erdoğan bir kez daha dünya lideri olduğunu gösterdi
"Başkan Erdoğan bir kez daha dünya lideri olduğunu gösterdi"
Daha Fazla Video Göster