Mersin'de oto tamirhanesinde LPG patlaması! 6 araç küle döndü, 2 işçi yaralandı
Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde, LPG'li araca ait tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamanın ardından kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin tamamını sararken 2 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 6 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Tamirhanede büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr