15 Temmuz şehidi polis memuru Eyyüp Oğuz'un babası o geceyi A Haber'e anlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti ama acıları hala tazeliğini koruyor. Türkiye o gün tek yürek oldu ve FETÖ’cülere geçit vermedi. Şanlı direnişte polis memuru Eyyüp Oğuz da şehit oldu. A Haber muhabiri Fırat Öztürk, Elazığ’da şehidimizin kabri başında babası Tevfik Oğuz'la konuştu. Oğuz, "Şehit olduğu içime doğdu. Sabah erkenden polisler haber getirdiler Eyyüb oğlunuz şehit olmuş Allah rahmet etsin” sözleriyle o geceyi anlattı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti ama acıları hala tazeliğini koruyor. Türkiye o gün tek yürek oldu ve FETÖ'cülere geçit vermedi. Şanlı direnişte polis memuru Eyyüp Oğuz da şehit oldu. A Haber muhabiri Fırat Öztürk, Elazığ'da şehidimizin kabri başında babası Tevfik Oğuz'la konuştu.

Canlı yayında konuşurken duygusal anlar yaşayan Oğuz "Eyyüp'ü aradım telefonu sonuna kadar çaldı fakat telefonu açmadı 10 dakika sonra tekrar aradım telefonu da çalmadı. Şehit olduğu içime doğdu. Sabah erkenden polisler haber getirdiler Eyyüb oğlunuz şehit olmuş Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZA BİR ŞEY OLSAYDI...

Oğuz, "Hain darbe gecesinde demek ki takdiri ilahi. Oğlum şehit olduğundan gurur duyuyorum. Ama eğer cumhurbaşkanımıza bir şey olsaydı bu darbe gerçekleşirdi. Ondan sonra memleketin halinin ne olacağını düşünmek istemiyorum. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin." dedi.