15 Temmuz’un gizli kahramanları! Yüzlerce insanı feribotla taşıdılar

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti.. O gece köprüler ve Boğaz geçişi FETÖ’cüler tarafından kapatılmıştı ancak Eskihisar - Tavşanlı arasında sefer yapan feribotlar Boğaz’a yönlendirildi ve kahramanların yardımına koştu. A Haber muhabiri Melis Coşan, detayları aktardı. Çalışanlar ise o gece yaşadıklarını A Haber’e anlattılar.

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardında yüzlerce kahramanlık hikayesi yatıyor. Birçok kurum mücadeleye katkı sağlamak için ellerindeki tüm imkanları seferber etti. O gece Boğaz FETÖ'cüler tarafından kapatıldı ve iki yaka arasında ulaşım durdu. Hisar'dan Tavşanlı'ya feribot seferinde kullanılan gemiler o gece darbecilere karşı direnenlerin yardımına koştu.

Çalışanlar o gece yaşadıklarını A Haber'e anlattılar.