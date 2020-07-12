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ANALİZ - 15 Temmuz’da Kazan nasıl Kahramankazan oldu? Kazan ruhu nasıl oluştu?

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Giriş: 12.07.2020 12:02
Güncelleme:12.07.2020 12:07
15 Temmuz hain darbe girişiminde jetler önce alçak uçuşlar yaptı ardından pek çok noktaya bomba yağdırdı. O jetler Akıncı Üssü’nden kalkıyordu yani Kazan’dan.. Halk da darbe girişiminin başlamasıyla birlikte sokaklara meydanlara akın etti. Jetlerin Akıncı’dan kalktığını öğrenince de Akıncı Üssü’ne geçtiler. Vuruldular, şehit ve gazi oldular ama darbecilere geçit vermediler. Yeni bir destan yazdılar. İşte Kazan’ın Kahramankazan’a dönüşümünün hikayesi…

15 Temmuz hain darbe girişiminde jetler önce alçak uçuşlar yaptı ardından pek çok noktaya bomba yağdırdı. O jetler Akıncı Üssü'nden kalkıyordu yani Kazan'dan.. Halk da darbe girişiminin başlamasıyla birlikte sokaklara meydanlara akın etti. Jetlerin Akıncı'dan kalktığını öğrenince de Akıncı Üssü'ne geçtiler. Vuruldular, şehit ve gazi oldular ama darbecilere geçit vermediler. Yeni bir destan yazdılar. İşte Kazan'ın Kahramankazan'a dönüşümünün hikayesi…

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