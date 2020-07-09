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ANALİZ - FETÖ, 15 Temmuz 2016'ya kadar hangi cinayetleri işledi?

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Giriş: 09.07.2020 13:11
Güncelleme:09.07.2020 13:18
Tarihler 2016’yı gösterdiğinde sıcak bir yaz akşamı gerçekleşen FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi üzerinden tam dört yıl geçti. 15 Temmuz’a sayılı günler kala darbe girişiminin dördüncü yılında eli kanlı kalleş örgütünün yaptıklarını tekrardan millet olarak hatırlama zamanı! Fetullahçı Terör Örgütü’nün yaptıklarını yıllar geçse de o geceyi, şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Peki, FETÖ, 15 Temmuz 2016'ya kadar hangi cinayetleri işledi. İşte Fetullahçı Terör Örgütü’nün siyasi cinayetlerle bağı ve kumpaslarını anlatan A Haber’in çarpıcı analizi...
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