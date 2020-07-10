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15 Temmuz gecesi destan yazdılar! İşte kahraman şehitlerimiz
FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısız olmasının ardında yüzlerce kahramanlık hikayesi yatıyor. Şehit ve gazilerimizin destansı hikayesi bizleri derinden etkiliyor. O gün, 7 düvele kafa tuttu ve bu toprakları hainlere satanlara karşı tek yumruk oldu Türkiye! İşte şehitlerimizin tek tek isimlerinin geçtiği A Haber’in 15 Temmuz'un hafızası niteliğindeki o klibi…