15 Temmuz gecesi Özel Harekat'ta neler yaşandı?

15 temmuz hain darbe girişiminde en büyük hasarı Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı aldı. Gece saatlerinde hainlerin kullandığı helikopterlerden açılan ateş, merkezi savaş alanına çevirdi. 7'si kadın 51 kahraman, orada vatanı için can verdi. 100'e yakın özel harekatçı yaralandı. İşte o gece Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda yaşananlar...

15 temmuz hain darbe girişiminde en büyük hasarı Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı aldı. Gece saatlerinde hainlerin kullandığı helikopterlerden açılan ateş, merkezi savaş alanına çevirdi. 7'si kadın 51 kahraman, orada vatanı için can verdi. 100'e yakın özel harekatçı yaralandı. İşte o gece Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda yaşananlar...