ANALİZ Dünya yeni bir kırılmanın eşiğinde! Türkiye masada, Erdoğan diplomasinin merkezinde

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'daki çatışmalara, Avrupa'nın ekonomik ve siyasi krizlerinden enerji yollarındaki küresel rekabete kadar dünya yeni bir güç mücadelesinin içine sürüklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye diplomasi trafiğini sürdürüyor. ABD, Rusya, Avrupa, Çin ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerini çok yönlü şekilde yürüten Ankara'nın barış, istikrar ve milli çıkarlar eksenindeki stratejisi, A Haber’in Analiz yayınında tüm boyutlarıyla ele alındı.