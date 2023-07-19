134 kişinin ölümünde acı detay! Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’nde zemin etüdü yapılmadığı belirlendi

Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'te 134 kişinin hayatını kaybettiği site ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’nde zemin etüdü yapılmadığı belirlendi. 6 bloklu sitenin 4'ü depremde yıkıldı. 6 bloklu sitenin sorumluları hakkında 22 yıla kadar hapsi istendi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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