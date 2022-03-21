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103 emekli amiralin hazırladığı bildiri davasında duruşma günü

A Haber
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Giriş: 21.03.2022 10:28
4 Nisan 2021'de yayınlanan emekli amiraller bildirisinin ardından 103 emekli asker hakkında, "Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karsı suç işlemek için anlaşma" suçundan iddianame düzenleyerek dava açılmıştı. Davanın bugün görülecek duruşmasının detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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