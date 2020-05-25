Son dakika: 'Konut kredileri faiz oranları düşecek' dedi oran verdi! A Haber canlı yayınında ev alacakları uyardı |Video

Son dakika haberi; Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen faiz indirimi vatandaşlarda konut kredileri faiz oranları düşecek beklentisi yarattı. Ev almayı düşünenler "konut kredilerinde faiz indirimi olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bu sorunun yanıtını A Haber canlı yayınında verdi. Erdem, 'Konut kredileri faiz oranları düşecek' dedi oran verdi! Canlı yayında ev alacakları uyardı.

Son dakika haberi; Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen faiz indirimi vatandaşlarda konut kredileri faiz oranları düşecek beklentisi yarattı.

Ev almayı düşünenler "konut kredilerinde faiz indirimi olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bu sorunun yanıtını A Haber canlı yayınında verdi. Erdem, 'Konut kredileri faiz oranları düşecek' dedi oran verdi! Canlı yayında ev alacaklara uyardı.

BANKALARIN ÇIKARACAĞI MASRAFLARA DİKKAT EDİLMELİ

Ev alacakları için bir süre daha bekleyebilirler diyen Erdem, konut kredi faiz oranlarında yüzde 1'in altına faiz oranı belirleyen bankalardan alabilirler. Burada da faiz oranının yanında bankaların çıkardığı masraflara da dikkat edilmesinin önemli olduğunu toplam masrafa bakılması gerektiğini söyledi.