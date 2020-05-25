Evde çalışan ve ücreti ödenmeyenler nereye başvurmalı? Faruk Erdem anlattı |Video

Koronavirüs günlerinde birçok çalışan evde yani uzaktan çalışıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bir vatandaştan gelen "13 günlük evde çalıştığım ücreti iş yerim ödemedi ne yapmalıyım?" sorusuna yanıt verdi. Erdem, uzaktan çalışan işçinin maaşının yasal olarak ödenmesi gerektiğini, mağduriyet yaşayanların CİMER'e başvurmaları gerektiğini söyledi.