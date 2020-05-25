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Son dakika: 'İstifa edip kıdem tazminat alınabilir mi?' Faruk Erdem canlı yayında anlattı |Video
İstifa edip tazminat almak mümkün mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yasalarımıza göre istifa edip tazminat almanın mümkün olmadığını söyledi. Erdem, askere gitme, emekli olmak, evlilik (kadınlar için) 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl hizmet süresi gibi birçok istisnanın olduğunu söyledi.