Son dakika: 'İstifa edip kıdem tazminat alınabilir mi?' Faruk Erdem canlı yayında anlattı |Video

İstifa edip tazminat almak mümkün mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yasalarımıza göre istifa edip tazminat almanın mümkün olmadığını söyledi. Erdem, askere gitme, emekli olmak, evlilik (kadınlar için) 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl hizmet süresi gibi birçok istisnanın olduğunu söyledi.