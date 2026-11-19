İsrail ve Yunanistan'dan ortak hava tatbikatı! Yunan savaş uçaklarına havada yakıt ikmali

Doğu Akdeniz'de askeri iş birliğini derinleştiren Yunanistan ile İsrail, 16 Kasım'da ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta Yunan savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapılırken İsrail ordusunun 120'nci filosu da görev aldı. İki ülke arasındaki yakınlaşma, milyar avroluk savunma anlaşmaları ve ortak askeri projelerle de dikkat çekiyor.