25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yanıtladı |Video

Son dakika: İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yanıtladı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2020 14:39
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen sorularını yanıtladı. Erdem, bir vatandaşın 'İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?' soruna verdiği yanıtta haklı fesih nedenleri dışında istifa edilirse işsizlik maaşı alınamayacağı gibi işçinin kıdem tazminatı hakkının da yanacağını söyledi.
Kredi kartı aidatlarıyla ilgili canlı yayında flaş açıklama
Kredi kartı aidatlarıyla ilgili canlı yayında flaş açıklama
Evlilik nedeniyle iş yerinden ayrılan kadınlar işsizlik maaşı alabilir mi?
Evlilik nedeniyle iş yerinden ayrılan kadınlar işsizlik maaşı alabilir mi?
Raporlu olan günler kıdem tazminatından düşülür mü?
Raporlu olan günler kıdem tazminatından düşülür mü?
1000 liralık yardım başvuruları devam ediyor mu?
1000 liralık yardım başvuruları devam ediyor mu?
Altın yatırımı yapılırken nelere dikkat edilmeli?
Altın yatırımı yapılırken nelere dikkat edilmeli?
Evde çalışan ve ücreti ödenmeyenler nereye başvurmalı?
Evde çalışan ve ücreti ödenmeyenler nereye başvurmalı?
İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
'İstifa edip kıdem tazminatı alınabilir'
'İstifa edip kıdem tazminatı alınabilir'
İş yeri kapananlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler mi?
İş yeri kapananlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler mi?
Vergi borcu affı olacak mı?
Vergi borcu affı olacak mı?
'Konut kredileri düşecek' dedi canlı yayında oran verdi
'Konut kredileri düşecek' dedi canlı yayında oran verdi
THY'den Ramazan Bayramı'na özel video
THY'den Ramazan Bayramı'na özel video
Daha Fazla Video Göster