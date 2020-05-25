Son dakika: İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yanıtladı |Video

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen sorularını yanıtladı. Erdem, bir vatandaşın 'İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?' soruna verdiği yanıtta haklı fesih nedenleri dışında istifa edilirse işsizlik maaşı alınamayacağı gibi işçinin kıdem tazminatı hakkının da yanacağını söyledi.