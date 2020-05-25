Raporlu olan günler kıdem tazminatından düşülür mü? |Video

Son dakika haberi; Yeni tip koronavirüs kapsamında kronik rahatsızlığı bulunan birçok işçi rapor alıp işe gitmedi. O işçilerin yanıtnı merakla beklediği 'Raporlu günler kıdem tazminatından düşülür mü?' sorusuna ise Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıt verdi. Erdem, raporu olan işçilerin raporlu gün sayılarının kıdem tazminatlarından düşülemeyeceğini söyledi.