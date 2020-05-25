1000 liralık yardım başvuruları devam ediyor mu? Kimler faydalanabiliyor? |Video

Son dakika haberi; Yeni tip koronavirüs küresel salgını nedeniyle hükümet geliri olmayan ailelere başvurmaları halinde 1000 liralık nakdi yardım yapıyor. Nakdi yardımlara başvuruların sürüdüğünü açıklayan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bu yardımdan kimlerin faydalanabileceğini canlı yayında açıkladı. 1000 liralık nakdi yardım için e-Devlet üzerinde başvuru yapılabiliyor.