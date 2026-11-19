Yeni "Yalta" düzeni mi kuruluyor? Trump, Şi ve Putin aynı masada

Siyasi analistler tarafından "Yeni Yalta" olarak nitelendirilen tarihi zirve başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçlü görüşme öncesinde Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC karşılama etkinliğinde bir araya geldi. Trump ile Putin tokalaşırken Şi Cinping de iki lidere eşlik etti. Üç liderin buluşması, küresel güç dengelerinin geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.