Son dakika: Gram altın mı çeyrek altın mı çok kazandırır? Altın yatırımı yapılırken nelere dikkat edilmeli? |Video

A Haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 'Altın yatırımı yaparken hangisini tercih etmeliyiz? Gram mı çeyrek mi? sorusuna yanıt verdi. Altın yatırımının her zaman kandırdığını söyleyen Erdem, işçilik maliyetleri bakımından gram altın alınmasını tavsiye etti. 25 Mayıs Pazartesi günü gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? En güncel rakamlar haberimizde...

A Haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 'Altın yatırımı yaparken hangisini tercih etmeliyiz? Gram mı çeyrek mi? sorusuna yanıt verdi. Altın yatırımının her zaman kandırdığını söyleyen Erdem, işçilik maliyetleri bakımından gram altın alınmasını tavsiye etti. 25 Mayıs Pazartesi günü gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu?

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