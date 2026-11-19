ANALİZ Avrupa sokaklarda Türkiye sahada

Fransa’dan başlayarak Avrupa’nın farklı ülkelerine yayılan sokak gösterilerinde hayat pahalılığı, enerji maliyetleri, konut krizi ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklar öne çıkıyor. Ekonomik sorunlar nedeniyle büyüyen toplumsal tepki Avrupa sokaklarını hareketlendirirken, Türkiye’de neden benzer ölçekte ve aynı dinamiklerle gelişen bir protesto dalgası yaşanmıyor? Bu sorunun yanıtı, Türkiye’nin son 15 yılda geçirdiği siyasi, ekonomik ve toplumsal deneyimlerde saklı. İşte A Haber Analiz yayınında öne çıkan çarpıcı detaylar…