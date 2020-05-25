Evlilik nedeniyle iş yerinden ayrılan kadınlar işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı alabilir mi? |Video

Son dakika haberi; A Haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Evlilik nedeniyle iş yerinden ayrılan kadınlar işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı alabilir mi?" sorusuna cevap verdi. Erdem, kadın çalışanların evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinden istifa etmeleri halinde kıdem tazminatlarını alabileceklerini söyledi. İşsizlik maaşı ödeneğinden ise yararlanamayacaklarını açıkladı.