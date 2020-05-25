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Son dakika: Vergi borcu affı olacak mı? Vergi borçlarına yapılandırma gelecek mi? |Video
Son dakika haberi; 'Vergi borçlarıyla ilgili yapılandırma olacak mı?' sorunun yanıtını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında verdi. Erdem, geçmiş vergi borçlarıyla ilgili bir yapılandırmanın olmadığı bu dönemde vergi borcu affının yapılacağının zor olduğunu ifade etti.