İstanbul'da lodos alarmı! Üsküdar'da dev dalgalar oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğinden peş peşe kuvvetli lodos, fırtına ve yağış uyarıları geldi. Kentte beklenen yağışlı hava yer yer etkisini göstermeye başlarken Üsküdar sahilinde dev dalgalar oluştu. Olumsuz hava koşullarına karşı yapılan uyarıların ardından gözler İstanbul'daki son duruma çevrildi. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, kentteki hava koşullarını ve yaşanan gelişmeleri aktardı.