Çin’de tarihi buluşma öncesi yapay zekâ zirvesi!

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Şıncın’da sürpriz bir şekilde karşılanmasıyla başlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de dahil olduğu tarihi üçlü zirvenin perde arkasını tüm ayrıntılarıyla canlı yayında aktardı. Kritik liderler buluşması öncesinde düzenlenen yapay zeka zirvesi de dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı.