Son dakika haberi... Özel bankaların koronavirüs fırsatçılığı! Kredi musluklarını neden kapattılar? Uzman isimler canlı yayında değerlendirdi |Video

Son dakika haberi... Kamu bankaları koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde kredilerle vatandaşa tam destek olurken özel bankalar kredi musluklarını kapattı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir süredir konu ile ilgili açıklamalarda bulunup özel bankalara ellerini taşın altına koymaları konusunda seslenmişti. Konu ile ilgili son gelişmeler ne? Özel bankalarle ilgili vatandaştan gelen şikayetler neler? Özel bankalar neden bu dönemde fırsatçılık yapıp iyi kazandıkları halde vatandaşa yardım etmiyor? Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Kamu bankaları koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde kredilerle vatandaşa tam destek olurken özel bankalar kredi musluklarını kapattı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir süredir konu ile ilgili açıklamalarda bulunup özel bankalara ellerini taşın altına koymaları konusunda seslenmişti. Konu ile ilgili son gelişmeler ne? Özel bankala ilgili vatandaştan gelen şikayetler neler? Özel bankalar neden bu dönemde fırsatçılık yapıp iyi kazandıkları halde vatandaşa yardım etmiyor? Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

KRİTERLERE UYMAKLA KALMAYIP DÜŞÜRÜYORLAR

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün konuşmasından satır başları;

Bugün BDDK'da son veriler açıklandı. 3-10 Nisan haftasını kapsıyor. Yine kamu bankalarında burada bir hafta içerisinde 19 milyarlık bir artış var özel bankalarda yine azalmış kredi verme potansiyelleri. Şimdi ben bir gün öncesinde yazdığım yazıda bu hesaplamayı yaparak 800 milyar liralık bir potansiyel olduğunu söylemiştim. Hem mevduat hem de öz sermaye üzerinden bankalar kredi veriyor. Mevduat tarafına baktığımızda da TL'ye kredileri mesela kamu bankalarında yüzde 140'lara ulaşmış durumda özel bankalar ve yabancı bankalarda bu oran yine daha düşük. Öz sermaye olarak ya da öz sermayelerin bir çarpanıyla kredi verebiliyorlar. Buna bakınca öz sermayelerin rakamına bakıyorsunuz bunu çıkarıyorsunuz normalde Türk bankacılık sektörü öz sermayelerinin 7.4 katına kadar kredi kullandırabilirler reel sektöre ya da bireylere vatandaşa. Fakat özel bankalar buna hiçbir kritere uymadığı gibi bırakın onu kredileri de bu zor dönemde aslında düşürüyorlar.

KREDİLERİ TAMAMEN KISTILAR

Ekonomik istikrar kalkınma paketi ilk açıklandığı zaman bütün özel bankalar Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı protokole kredi protokolüne girdiklerini açıkladıkları. Daha sonra da bunun reklamlarını yaptılar. Hepsi işte çek ödeme kredisi, işe devam kredisi ve diğer bütün desteklerde olacaklarını söylediler. 3 aylık ödemelerini yapacaklarını, kredileri öteleyeceklerini söylediler. İlk başta özel bankalar kredi faizlerini ,normalde kamu bankaları da ötelemeyi yapıyor belli bir faiz olanı alıyor, ama özel bankalarla ilgili ilk başta şöyle şikayetler gelmeye başladı. Temerrüt faizi uyguluyorlar ya da alacakları faizi 3 aylık dönemin sonunda tamamını tahsil etmeye çalışıyorlar. Zaten baştan o pakete katılanların bütün o özel bankalar bu süreç içerisinde biraz sınıfta kalmıştı. Ama son rakamlar da bırakın kredi ötelemelerini kredilerin tamamen kıstıklarını gösteriyor.

NEDEN YAPMIYORLAR?

Aslında şimdi bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik oranlarına bakıyorsunuz. Yüzde 17.7 bu uluslararası standartların da çok çok üzerinde. Bunlar ihtiyatlı rakamlara göre BDDK'nın rakamlarına göre yüzde 12 gibi bir sınır belirlemişti. Hala bizim Türk bankaları bunu çok çok üzerinde. Bu kredilerin hepsinde kredi garanti fonunun bir kefaleti söz konusu. O Protokolleri de imzaladılar. Dolayısıyla 'anlamakta güçlük çekiyoruz' derler ya aynen o durumda özel bankaların durumu.

BU İNSANLAR TARAFINDAN YAŞADILAR ŞİMDİ KAPI DUVAR

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuşmasından satır başları;

"Öyle şeyler var ki sektör temsilcileri bunları dinleseler utanırlar. Bu güne kadar bu insanların peşlerinden koşmuşlar, mevduatlarını toplamışlar bu insanlar üzerinden para kazanmışlar faiz geliri elde etmişler ücret geliri elde etmişler bu insanlar sayesinde yaşamış bu bankalar. Şimdi bu insanların bu bankaya ihtiyacı oldukları noktada nedense kapı duvar. Biz hep en çok kar eden sektör diye bankacılığı anlatırdık. Faiz dışı gelirlerine baksanız personel giderlerinin neredeyse iki katı. Bir ironi yaparsanız personel maaşını bile biz ödüyoruz yani o noktadalar ama şimdi kapı duvar.