Sarıyer'deki aslanın yeri tespit edildi! Mahalle muhtarı son durumu açıkladı

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslanı yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor. Uskumruköy Mahallesi Muhtarı Şeyda Üstün, arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Termal kameralarla yapılan aramalarda aslanın yerinin tespit edildiğini belirten Üstün, ekiplerin alanı daralttığını ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kaymakamlık, kolluk kuvvetleri ve Milli Parklar yetkililerinin bölgede bulunduğunu aktaran Üstün, aslanın yakalanmasının beklendiğini ifade etti.