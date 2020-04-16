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Koronavirüs sürecinde elini taşın altına koymayan özel bankalara karşı harekete geçildi! Ombudsman devreye girdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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ÖZEL BANKALARA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ! OMBUDSMAN DEVREDE

Koronavirüs salgını sürecinde elini taşın altına koymayan ve vatandaşı kredisini fahiş oranlarıyla ötelemeye zorlayan, yeni kredi vermeyen özel bankalara karşı harekete geçildi. , Ombudsmanlığa (Kamu Denetçiliği Kurumu) vatandaşlardan özel bankalarla ilgili gelen başvurular sonrası mağduriyetin giderilmesi için yeni kredi limitlerinin tahsis edilmesi ve kredi kullanımının kolaylaştırılmasını talep etti.

, korona virüs salgını sonrası vatandaşların bankaların kredi taleplerini geri çevirdiklerini ifade eden yoğun başvuruları üzerine Hazine ve , Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Türkiye Bankalar Birliğine bir yazı gönderdi.

Söz konusu kurumlara gönderilen yazıda korona virüs salgını sonrası devletin birçok tedbir aldığı, sanayicinin, esnafın, tarım sektörü dâhil üretim sektörünün ve işletmelerin bu zor dönemde zararlarını azaltmak ve tekrar faaliyete geçebilmelerini sağlamak için kolaylıklar sağlandığı belirtildi.

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Başdenetçi, son zamanlarda bazı bankaların ekonomik tedbir paketlerinin aksi yönünde uygulamalar yaptıklarına dair www..gov.tr üzerinden Kamu Denetçiliği Kurumuna () yoğun başvuru olduğunu kaydetti.

Kuruma yapılan başvuruların konularını da yazıda sıralayan Ombudsman Malkoç, "Kredi Garanti Fonu destekli ticari kredi taleplerinin yeterli limit bulunmaması nedeniyle ret edilmesi, bireysel temel ihtiyaç kredisinin onaylanmasına rağmen banka tarafından kullandırılmaması, kredi taksit ötelemelerinde yüksek faiz tahakkuku" başlıklarının en çok şikâyet edilen meselelerin başında geldiğini belirtti.

Malkoç, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için yeni kredi limitlerinin tahsis edilmesi ve kredi kullanımının kolaylaştırılmasını talep etti. Kredi yapılandırma ve taksit ödemelerinde ve masrafların makul düzeyde tutulmasını isteyen Ombudsman Malkoç, bankaların çıkardığı engellerin ortadan kaldırılmasının halkın yararına olacağının altını çizdi. Başdenetçi, vatandaşın, esnafın ve 'lerin bankalarla olan ilişkisinin kolaylaştırılması için yapılacak çalışmalar hakkında KDK'nın da bilgilendirilmesini istedi.

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