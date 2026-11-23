Yerli ve milli sistemlerle Türkiye'den güç gösterisi

Türkiye, yerli ve millî savunma sanayisinde geliştirdiği sistemlerle bölgedeki askerî dengelerde öne çıkıyor. ANKA, Bayraktar KIZILELMA, EJDERHA ve KARA ATMACA gibi projelerle savunma envanterini güçlendiren Ankara, kendi imkânlarıyla geliştirdiği sistemleri sahaya taşıyor. A Haber'e konuk olan Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, Türkiye'nin savunma hamlesini ve bu sistemlerin stratejik önemini değerlendirdi.