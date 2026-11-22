Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Emin Yılmaz 5 zam senaryosunu açıkladı

Milyonlarca çalışanın gözü, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammına çevrildi. A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, asgari ücretin belirlenme sürecini, açlık sınırıyla arasındaki farkı ve işveren maliyetlerini değerlendirdi. Mevcut 28 bin 75 liralık net asgari ücret üzerinden yüzde 28, yüzde 29,5, yüzde 30, yüzde 33 ve yüzde 35'lik artış senaryolarını hesaplayan Yılmaz, yeni ücretin yaklaşık 36 bin ile 37 bin 901 lira arasında değişebileceğini belirtti. Yüzde 30 zam senaryosunda net ücretin 36 bin 498 liraya ulaşacağını ifade eden Yılmaz, bu durumda işveren maliyetinin sektöre göre yaklaşık 51 bin ile 53 bin lira arasında olabileceğini söyledi. Peki, asgari ücrette hangi zam oranı öne çıkıyor ve çalışanların eline ne kadar geçebilir?