Diyarbakır'da lezzetin adresi Peynirçiler Pazarı! En çok hangisi ilgi görüyor?

Diyarbakır'ın yöresel lezzetleri, kentin Peynirçiler Pazarı'nda ziyaretçilerle buluşuyor. Bölgedeki yaylalarda beslenen hayvanlardan elde edilen sütlerle hazırlanan birbirinden farklı peynir çeşitleri, tezgâhlardaki yerini alıyor. Yöresel tatların buluşma noktası olan pazarda peynir çeşitliliği dikkat çekerken en çok tercih edilen ürünler de merak konusu oldu. Peki, Diyarbakır Peynirçiler Pazarı'nda hangi peynirler öne çıkıyor? Vatandaşlar en çok hangi çeşide ilgi gösteriyor?