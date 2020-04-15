Özel bankalar vatandaşa neden destek olmuyor? 800 milyar lira nerede?

Kamu bankalarının koronavirüs salgınında tüm vatandaş ve iş insanlarına açtığı düşük faizli kredi musluğunu özel bankalar ne yazık ki açmadı. 800 milyar liralık kredi verme potansiyeline sahip olan özel bankaların hiçbir şekilde ellerini taşın altına koymaması eleştirilere neden oldu. Bugün açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,"Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz." dedi. Konuyla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna, "Böylesine zor bir dönemde çalıştığı bankanın yanında olmamış olması önümüzdeki dönemde bence bu konudaki tercihleri de değiştirecektir" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte kamu bankaları vatandaşa düşük faizle kredi verirken işletmelere de destekte bulunmaya devam ediyor. Kamu bankaları dışında özel bankalar ise kredisini yapılandırmak, borcunu ertelemek isteyenlere ilişkin olarak zorluklar çıkarmaya başladı. Özel bankalar kredi erteleme ve yapılandırmalarında yüksek faizler çıkartarak büyük maliyetlere katlanılmasına sebep oldu.

KAMU BANKALARI DESTEKLİYOR, ÖZEL BANKALAR YANAŞMIYOR

Kamu bankalarının desteği aralıksız olarak devam ederken özel bankaların kasalarında bulunan milyarlarca liralık mevduat kredi olarak piyasaya verilmedi. Bankalar topladıkları mevduatın küçük bir kısmını Merkez Bankası'na zorunlu karşılık olarak yatırırken, bunun dışında kalan kısmını ise kredi olarak kullandırıyor. Böylece bankalar özkaynaklarının 7.3 katı kadar kredi verme imkanına sahip oluyor.

DÜŞÜK FAİZLE MEVDUAT ALIP YÜKSEK FAİZLE KREDİ VERMEK İSTİYORLAR

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı kamu bankalarının büyük özveriyle yaptığı çalışmalara nazaran; ortalama 800 milyar liralık kredi verme potansiyeli bulunan özel bankaların harekete geçmemesi eleştiri oklarının hedefi oldu.Kredi musluklarını sonuna kadar açan kamu bankaları vatandaşlara Temel İhtiyaç Destek Kredisi, KOBİ'lere destek kredisi, İşe Devam Desteği, kredi kartlarıyla finansman destekleri sunuyorlar. İsteyen vatandaş ya da iş insanlarının da kredi borçlarını faizsiz ve şartsız yapılandırıp, erteleyebiliyorlar.

VATANDAŞIN TERCİHİ DEĞİŞECEK

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak değerlendirmelerde bulundu. Tuna, "Böylesine zor bir dönemde çalıştığı bankanın yanında olmamış olması önümüzdeki dönemde bence bu konudaki tercihleri de değiştirecektir" diye konuştu.

BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖZEL BANKALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşların özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini belirterek, "Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında özel bankaların bu süreçteki faaliyetlerine yönelik değerlendirmede bulunarak, "Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.



Bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunun da görülmesi gerektiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Uluslararası kurumlardan yardım isteme ve ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra, bu konudaki duruşları ile de dertlerinin millet olmadığını gösterdiler. Başakşehir'deki dev hastanenin yolunu yapmayıp, Adana'da hiçbir araç, gereç ya da tıbbi donanıma sahip olmayan, sadece perdelerle ayrılmış fuar alanına 'Sahra Hastanesi' diyebilen bir zihniyetle muhatap oluyoruz sonuçta. Onu da baz ya da prototip diye aklamaya çalışacaklardır. Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar ne ise vatandaştan topladığı parayı, en çok ihtiyaç olan dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez."