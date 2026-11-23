Bursa'da futbol turnuvasında ortalık karıştı! Polis biber gazıyla müdahale etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Domaniç köyleri futbol turnuvasında Güneyköy ile Çokköy takımları arasında oynanan karşılaşma sırasında taraftarlar arasında kavga çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırmak için biber gazıyla müdahalede bulunurken, kavgada yaralanan 1 kişi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan arbede ve polis ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.