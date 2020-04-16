Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak özel bankaları sert dille eleştirdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında özel bankaların takındığı tutumu eleştirdi. Bakan Albayrak, "Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar neyse vatandaştan topladığı parayı böyle bir dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında özel bankaların takındığı tutumu sert bir dille eleştirdi. Bakan Albayrak, "Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar neyse vatandaştan topladığı parayı en çok da ihtiyaç olan böyle bir dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanları gizleyemez" dedi. Özel bankaların vatandaşa destek olmadığını söyleyen Albayrak, "Vatandaşa desteği geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bunu asla kabul etmeyiz. Üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu da görmenizi istiyoruz" mesajı verdi.



36.3 MİLYAR TL

Sosyal medya hesabından videolu değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak, "Halkbankası hız kesmiyor. 25 bin liralık esnaf destek finansmanımıza başvuruda bulunan esnaf sayımız 412 bin 714 oldu. Bu kapsamda süreci tamamlanan esnaf sayımız da 206 bin 959'a çıktı. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu. İş'e devam desteğine 67 bin 229 firma başvurdu. Bu firmaların 39 bin 651'inin süreçlerini neticelendirdik. Sanayicimize 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis edildi" dedi.



800 MİLYAR KREDİ VEREBİLİRLER

Bakan Albayrak'ın stokçulara benzettiği özel bankalar, özsermayelerinin sadece 4.5 katı kadar parayı kredi olarak kullandırıyor. Yerli özel ve yabancı bankaların bilançoları elverişli olsa da ellerini taşın altına koymuyorlar. Kredi/özsermaye çarpanı yerli özel bankalarda 4.54, yabancılarda ise 4.57. Toplam özsermayesi 310 milyar lira olan bu iki grup bankanın 2.2 trilyon liralık kredi plasmanı imkanı var. Toplam kredi hacimleri 1.4 trilyon lira. Kaba bir hesapla 800 milyar liralık kredi verme potansiyelleri var.



UCUZ KREDİYE 2.1 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU, 12.1 MİLYAR LİRALIK KAYNAK SAĞLANDI



✘ 4.4 MİLYON AİLEYE BİNER TL ÖDENİYOR: Devreye aldığımız tüm desteklerin insanımıza ulaşması için kurumlarımızla adeta bir seferberlik içinde çalışıyoruz. Nakdi yardımlarımız başladı, 2.1 milyon ailemize biner liralık yardımları ulaştırdık. Çok yakında 4.4 milyon ailemizin tamamına ulaşacak. Vatandaşın temel ihtiyaçları için devreye alınan 10 bin lira limitli temel ihtiyaç desteği kapsamında tahsisler cuma günü başladı. Pazartesi günü itibari ile 2.1 milyon vatandaşımıza toplamda 12.1 milyar liralık kaynak tahsis edilmiş oldu.



✘ AVUKATLIĞA SOYUNANLAR BELLİ: Bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu da görmenizi istiyoruz. Uluslararası kurumlardan yardım isteme ve ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra, bu konudaki duruşları ile de dertlerinin millet olmadığını gösterdiler.



✘ CHP'NİN TUTUMUNA DİKKAT ÇEKTİ: Başakşehir'deki dev hastanenin yolunu yapmayıp, Adana'da hiçbir araç, gereç ya da tıbbi donanıma sahip olmayan, sadece perdelerle ayrılmış fuar alanına "Sahra Hastanesi" diyebilen bir zihniyetle muhatap oluyoruz. Onu da baz yada prototip diye aklamaya çalışacaklardır.



✘ KÜRESEL FOTOĞRAF ÜRKÜTÜCÜ: Salgının ekonomiye etkileriyle tüm ülkeler mücadele ediyor. Küresel fotoğraf, söylenenlerin ülkelerin sorunlarına çözüm olmakta yetersiz kaldığını gösteriyor. Fransa'da işsiz kalanların sayısı 4 milyona yaklaştı. ABD'de, ay sonuna kadar 20 milyondan fazla kişinin işsiz kalacağı tahmin ediliyor.



✘ HİÇBİR KURULUŞ- TAN DESTEK İSTEMEDİK : Salgınla olduğu gibi, ekonomik etkileri ile mücadelede, erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili mücadele sergiledik. En başarılı ülkeler arasında olduk. Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek veya yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz. Bununla kalmıyor, Türkiye'nin şefkat elini dünyanın dört köşesine uzatıyoruz.



✘ BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ: Türkiye olarak salgınla, kur saldırılarının etkilerini gidermek ve ekonomimizin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yoğun bir mücadele verdiğimiz dengelenme sürecinin sonunda karşılaştık. Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık. İnşallah, virüs sonrası döneme de en iyi şekilde giren ülkelerin başında geleceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye idealimiz var. Çok çalışacağız. Vatandaşlarımızın yanında dimdik duracağız.



G20'DEN SALGIN İÇİN EYLEM PLANI

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Kovid-19 gündemiyle toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, toplantıda, salgınla mücadele kapsamında Eylem Planı üzerinde mutabık kaldıklarını kaydetti. Bakan Albayrak, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Eylem Planına ilişkin şunları kaydetti: "Bu plan ile sağlık alanında gerekli finansal yardımları yapmayı, vatandaşları ve iş dünyasını desteklemeyi, kırılgan ülkeleri korumayı, güçlü ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirler almayı ve olası şoklara karşı tecrübe paylaşımı ile mücadeleyi G20 ülkeleri olarak taahhüt ettik."

Sabah